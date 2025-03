La ’Strada della ceramica’. Sei comuni si uniscono per rilanciare il settore

Si è svolta in Sala consiliare a Palazzo Pretorio una nuova assemblea della ’Strada della Ceramica’ in Umbria. Il progetto, sottoscritto nel 2018 dai comuni di Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio, Città di Castello, Umbertide e Orvieto, si pone l’obiettivo di sostenere e rilanciare i distretti produttivi del settore e dei relativi comprensori ed economie. L’incontro di Palazzo Pretorio ha fatto seguito a un altro svoltosi a Deruta circa un mese fa, nel quale erano emerse molte idee: "Stiamo anche organizzando una mostra itinerante, con quattro artisti per ciascun Comune, che avrà una durata di quattro settimane e abbiamo proposto l’attivazione di un canale regionale per la promozione e l’attivazione di corsi professionali per ceramisti anche su Gubbio", avevano dichiarato i promotori.

Pochi giorni fa un nuovo appuntamento, in cui i rappresentanti dei comuni – tutti in presenza, eccetto per ovvie ragioni di lontananza Orvieto, che era in collegamento – hanno approvato il bilancio 2024 e preventivo 2025 e hanno poi affrontato anche il discorso relativo a una possibile modifica dello Statuto: in particolare, i cambiamenti sarebbero volti a fare sì che altre figure (ossia gli Enti che non fanno parte dell’Associazione Italiana Città della Ceramica) possano entrare nel sodalizio, su tutte il comune di Perugia. I lavori sono poi proseguiti con le linee guida illustrate all’assessore regionale Simona Meloni per la modifica della legge regionale e con l’annuncio da parte dell’assessore del comune di Gubbio Micaela Parlagreco, che farà richiesta all’AICC per poter cambiare, a partire dal 2026, la data di svolgimento di "Buongiorno ceramica". La manifestazione cardine dell’Associazione Italiana Città della Ceramica, infatti, quest’anno si svolge il 17 e 18 maggio, rendendo di fatto impossibile per la città eugubina riuscire a confezionare eventi o iniziative come gli altri comuni, data la concomitanza con il periodo ceraiolo e con la partenza della tappa del Giro d’Italia. Presentate e discusse anche altre possibilità di iniziative che l’assessore Parlagreco proporrà al tavolo dei ceramisti per rilanciare il settore.

Federico Minelli