La storia a colpi di frecce C’è il Palio della Balestra

Oggi torna l’appuntamento con il tradizionale Palio della Balestra, dove i balestrieri di Gubbio e Sansepolcro si sfidano per conquistare il Palio in onore di Sant’Ubaldo. Il sindaco Stirati, nella conferenza stampa di presentazione alla quale hanno partecipato anche l’assessore Giovanna Uccellani, l’artista Lucia Angeloni e il presidente della Società Balestrieri Marcello Cerbella, anticipa così la manifestazione: "È un riferimento fondamentale per il folklore cittadino ed è per la città motivo di orgoglio e di grande valorizzazione delle nostre tradizioni. Credo che sia importante il fatto che questo appuntamento rinsaldi il legame con la città di Sansepolcro a cui porgo i miei saluti, ma offre anche un contributo artistico rilevante, come il Palio prodotto dall’artista Angeloni. Da sottolineare la dedizione encomiabile dei balestrieri, volta a mantenere viva una tradizione importante".

Il primo appuntamento nella giornata odierna è mattutino, quando il corteo dei Musici dei Balestrieri di Gubbio annuncerà la gara con la lettura del bando per le vie della città. Nel pomeriggio ci sarà invece il corteo, che attraversando il centro storico confluirà in Piazza Grande, teatro della sfida che partirà nel tardo pomeriggio: il capobanco sarà Elia Guerrini Guadagni, il biturgense vincitore del Palio eugubino nel 2022; per Gubbio, invece, Piero Sannipoli scoccherà la prima verretta. Il Palio di quest’anno è stato realizzato da Lucia Angeloni, che ha voluto riprendere la figura dell’uovo, simbolo di rinascita ed ampiamente utilizzato nell’arte – tra cui la stessa Mirella Bentivoglio con “l’Ovo” –, con i colori, bianco-nero e viola-nero, che ricordano quelli delle due Società Balestrieri.