La “stella“ è di Francesca. Sbaragliato anche lo show

"Non ci sono scuse, se hai una passione devi seguirla". E’ prima di tutto una lezione di vita, l’ennesima, che Francesca Cesarini con i suoi soli 16 anni ci ha regalato. L’atleta di Magione nella serata tra venerdì e sabato ha vinto la tredicesima edizione dello show “Italia’s Got Talent“, praticando il suo sport: la pole-dance. Ed è proprio tale disciplina di danza che ha voluto portare sul palco, sbaragliando la concorrenza, nonostante la giovane sia nata affetta da una rara malformazione, l’agenesia degli arti superiori e inferiori. Francesca è nata senza due avambracci e una gamba, ma questo non l’ha mai fermata. Si allena con impegno e a soli 14 anni si è era già aggiudicata i campionati italiani prima. Poi nel 2022 sono arrivati i mondiali. È l’unica atleta al mondo con la sua disabilità ad aver partecipato a due campionati diversi per la stessa disciplina e ad averli vinti. La partecipazione allo show l’ha vissuta con la stessa tenacia di sempre. Entrata in gara alla terza puntata delle selezioni, Francesca Cesarini ha stupito giuria e pubblico fin da subito per la sua forza di volontà volteggiando sulle note di “This is me“ di Kesha. Quattro sì per lei da parte dei giurati Mara Maionchi, Elettra Lamborghini, Khaby Lame e Frank Matano. La ragazza ha ricevuto l’award a forma di stella che la incorona vincitrice e a lei andrà anche un montepremi di 100mila euro. "Ci emoziona la vittoria della nostra Francesca – il commento del sindaco Giacomo Chiodini –. La sua performance è stata definita da uno dei giurati “un’autentica opera d’arte“. È davvero così. Ma la vera opera d’arte è la sua stessa vita, una sfida costante a superare i propri limiti fisici guardando oltre e realizzando con tenacia ciò che agli occhi degli altri sembra, ancora oggi, impossibile. Congratualazioni a lei, e alla sua splendida famiglia".