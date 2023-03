La stand up comedy di Saverio Raimondo sul palco del Rework

Risate irriverenti sul palco del Rework Club, in via Manna a Perugia con il prossimo appuntamento della stagione Comìc Umbria: protagonista, giovedì alle 21, sarà Saverio Raimondo (nella foto) con “Live a studio 33”, nuovo spettacolo live di stand up comedy (realizzato in collaborazione con Dna Concerti) che fissa l’asticella del suo umorismo sempre più in alto, sfidando tabù e ipocrisie contemporanee. Il comico ha appena pubblicato il suo comedy album, “Saverio Raimondo Live a Studio 33“, il primo in Italia di un genere che negli USA ha una categoria dedicata ai Grammy Award.

E ora il live: "Ho deciso di portare il mio nuovo spettacolo di stand-up comedy esclusivamente nei club – racconta – perché sono l’habitat naturale di questo genere di comicità. La promiscuità e l’intimità fra il comico e il pubblico sono elementi fondamentali della stand-up comedy e sono possibili solo in luoghi come i club: la gente va per ascoltare, ballare, bere o rimorchiare. Ed è questa gente, in questi posti, che io voglio far divertire

con il mio show" Prevendite su circuito Ticketitalia.