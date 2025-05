La stagione teatrale fa boom di spettatori

ORVIETO I “Protagonisti“ del Mancinelli fanno il pieno di pubblico. Oltre 10.500 gli spettatori per i dodici spettacoli del cartellone principale e i nove fuori abbonamento che hanno animato la stagione del Teatro, organizzata dal Comune con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio e la regia del direttore artistico Pino Strabioli. Continuano a crescere gli abbonati che hanno raggiunto quota 254 (+16,5%) mentre il numero medio degli spettatori ha sfiorato le 400 unità.

Tra le proposte al top delle preferenze del pubblico ci sono Vincenzo Salemme, ancora sold out nel doppio spettacolo della prima nazionale di “Ogni promessa è debito“, ma anche Stefano Fresi, Chiara Francini e Massimiliano Gallo. Molto bene anche il cartellone fuori abbonamento che ha spaziato dalla musica di Ennio Morricone e Rino Gaetano alla danza, passando per la stand up comedy, il musical Miss Spray e grandi classici come Il fu Mattia Pascal, andando ad integrare e diversificare l’offerta del programma principale alla quale si sono aggiunti gli appuntamenti ormai consolidati al Ridotto con gli spettacoli del Mancinelli Off e i concerti di Insieme per la musica organizzati dalla Scuola comunale di musica Casasole, Unitre e Isao.