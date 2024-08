La stagione lirica si apre a Spoleto. Il debutto di “Anita“ al Caio Melisso

Taglio del nastro per la stagione numero 78 del Lirico Sperimentale “Belli” che andrà in scena a Spoleto e nei principali teatri umbri. Come sempre l’inaugurazione è con la kermesse “Eine Kleine Musik 2024” che quest’anno propone un’opera di Gilberto Cappelli, composta su commissione dello Sperimentale ed eseguita in prima rappresentazione assoluta: “Anita“, su libretto di Raffaella Sintoni e Andrea Cappelli, in scena al Teatro Caio Melisso, domani alle 20,30 nell’anteprima per gruppi organizzati, poi venerdì e sabato sempre alle 20.30 e domenica alle 17, nell’ambito del cartellone comunale “Accade d’estate a Spoleto“.

"Anita è un atto unico in otto scene per soprano, baritono, coro ed ensemble di 18 strumentisti – dice Enrico Girardi, condirettore artistico dello Sperimentale – . Ispirata al culto di Anita, l’opera mette in luce la vita dell’eroina moglie di Giuseppe Garibaldi e, più ancora, il riflesso emotivo suscitato dalle sue gesta politico-militari attraverso una scrittura musicale estremamente densa, intensa, che reca tracce evidenti dello stile espressionistico". La scrittura musicale di Cappelli – vincitore del Premio Abbiati nel 2001 con Suoni per Banda – segue infatti un percorso originale e unico nella scena musicale contemporanea. Nel suo lavoro il compositore non nasconde l’amore per il movimento espressionista di inizio Novecento con richiami a Mahler, Schönberg e Berg.

Regia e scene sono di Andrea Stanisci per il quale "Anita è opera densissima, costantemente attraversata da memoria, evocazione, emozione. La struttura drammaturgica avanza a balzi, seguendo sì la cronologia dei fatti, ma senza uno sviluppo narrativo fluido. La regia e l’allestimento scenico non possono che seguire questa strada".

Sul podio ci sarà Marco Angius, che torna a Spoleto alla direzione dell’Ensemble Calamani del Lirico Sperimentale. Il Coro dello Sperimentale è stato preparato dal maestro Mauro Presazzi, con assistente alla direzione musicale Caterina Centofante mentre gli interpreti dello spettacolo, secondo tradizione, sono i cantanti vincitori e idonei dei Concorsi 2023 e 2024, oltre a quelli selezionati dalla Direzione artistica dalle scorse edizioni. Nella parte di Anita si alterneranno Chiara Guerra, Kristyna Kustkovà e Rosa Vingiani, saranno Garibaldi Marco Gazzini e Alberto Petricca. I biglietti sono sul circuito Ticketitalia.com, on line e nelle rivendite autorizzate.

Sofia Coletti