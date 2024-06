La squadra di Presciutti. Gramaccia vicesindaco

GUALDO TADINO – Venerdì è iniziato il cammino della nuova amministrazione comunale. Ufficializzati i gruppi consiliari. Per la maggioranza: Gualdo 2030 con Simonetta Parlanti capogruppo; Pd con Alice Betti Sorbelli; Gualdo Futura con Adriana Bartoccioni. Per la minoranza: Forza Italia con Fabio Viventi; Rifare Gualdo con Simona Vitali; Gualdo con Fabio Pasquarelli. Quindi, dopo una breve sospensione per accordi tra i capigruppo, i nuovi consiglieri, con voto segreto unanime, hanno eletto presidente del Consiglio comunale Flavia Guidubaldi e vice Cinzia Natalini. Il sindaco Massimiliano Presciutti, al suo terzo mandato consecutivo, ha giurato fedeltà alla Costituzione ed ha ufficializzato le nomine degli assessori che lo affiancano nella Giunta: Maria Paola Gramaccia è il vicesindaco con deleghe a transizione ecologica e ambientale, urbanistica ed assetto del territorio; Giorgio Locchi per sviluppo economico, industria, commercio ed artigianato, trasporti; Marco Parlanti al bilancio, personale, patrimonio, servizi cimiteriali, farmacie, Polizia locale; Jada Commodi ai lavori pubblici, manutenzioni, Pnrr, decoro urbano, centro storico; Gabriele Bazzucchi alle politiche giovanili e infanzia, turismo, welfare, istruzione, cultura, rapporti con terzo settore, associazioni e parrocchie. C’è poi la novità di due "consiglieri delegati": Simonetta Parlanti per i rapporti con frazioni e quartieri e Michele Pascolini per il coordinamento ed i rapporti tra l’organo consiliare e l’esecutivo.

Alberto Cecconi