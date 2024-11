La Sparanoia in scena al Nido dell’Aquila

TODI – La stagione di prosa cittadina, organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con il Comune, prosegue giovedì alle 20.45 con uno spettacolo di grande attualità. Al cinema teatro Nido dell’Aquila va in scena “La Sparanoia. Atto unico senza feriti gravi purtroppo“ (nella foto), un progetto ideato e scritto da Niccolò Fettarappa che lo interpretato e lo dirige insieme a Lorenzo Guerrieri, con il contributo intellettuale di Christian Raimo.

Autori, attori e registi, Fettarappa e Guerrieri sono tra le voci teatrali giovani più apprezzate sul panorama nazionale e i loro lavori vengono rappresentati e prodotti da importanti realtà teatrali. Attraverso un uso dinamico del corpo e un’atletica agitata della parola, portano in scena con drammaticità e graffiante ironia i temi più scomodi del contemporaneo dando voce "ai conflitti politici di una generazione oppressa e sfruttata, per riaccendere nel pubblico la rabbia rivoluzionaria". Non ci sono buone notizie, dicono: "la Sinistra è defunta ed è meglio così. I giovani, addomesticati, non trovano più il piacere di delinquere: vivono a casa, perimetrati da un metro quadro e con l’ossessione dei lavaggi delicati". La Sparanoia diventa consì il grido teatrale di una generazione oppressa. I biglietti si possono prenotarte al Botteghino del Tsu, allo 075 57542222, tutti i giorni feriali dalle 17 alle