La solidarietà fa crescere l’ospedale. Branca, ecco le nuove donazioni

L’ospedale comprensoriale di Gubbio-Gualdo Tadino continua ad ampliare, grazie a continue donazioni, i macchinari e gli strumenti in dotazione. Lo scorso 26 febbraio l’associazione “Un’idea per la vita Onlus” ha donato un lettino reclinabile per biopsia mammaria sotto guida stereotassica che agevolerà le donne nell’attività di prevenzione del tumore al seno. Il valore del lettino è di 11mila euro, acquistato grazie alla raccolta fondi che l’associazione ha attivato lo scorso anno con una charity dinner e la presentazione del calendario 2024, che ha visto come protagoniste dodici dottoresse che, con specializzazioni diverse, supportano le pazienti oncologiche nel loro percorso. "Siamo felici – ha dichiarato Laura Cartocci, presidente dell’associazione – di poter offrire un aiuto concreto all’ospedale di Branca. Tutte le iniziative della nostra associazione hanno come fine ultimo quello di essere accanto alle donne e di ricordare loro che la prevenzione può salvare la vita, così come quello di raccogliere fondi per acquistare macchinari e strumenti utili ai medici. Ringrazio tutti gli amici della Onlus ed i mecenati che hanno contribuito alla causa". Alla cerimonia di consegna del lettino erano presenti Laura Cartocci, Teresa Tedesco, direttrice dell’ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino, Giuseppina Zangarelli, responsabile del servizio di Senologia, Mirko Gnagni, coordinatore tecnico del servizio di Senologia, Massimo Scheibel, anatomo patologo e personale della Senologia e della direzione sanitaria. Ieri mattina, invece, è stata la volta dell’Aelc (Associazione eugubina per la lotta contro il cancro), che ha donato all’ospedale di Branca una serie di strumentazioni ai reparti di Anestesia e Rianimazione e a quello di Ginecologia.

Nel dettaglio, sono stati consegnati al presidio ospedaliero due isteroscopi, due camicie diagnostiche e tre pulsossimetri palmari: strumenti ad oggi carenti nel blocco operatorio di Branca a causa dell’usura. Alla donazione erano presenti la direttrice dell’ospedale Teresa Tedesco, il direttore facente funzioni di Anestesia e Rianimazione Romano Graziani e il primario dell’Unità operativa di Ginecologia, Dario Rossetti; per Aecl erano invece presenti il presidente Benvenuto Procacci insieme ad Angelica Nuti, Lucrezia Brunetti e Federica Grandis, consiglieri dell’associazione. Presente anche Riccardo Ciliegi, presidente del Rotaract, che ha contribuito all’acquisto del pulsossimetri.