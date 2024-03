La solenne processione attraverserà il centro

CITTÀ DI CASTELLO – Con la messa Crismale celebrata ieri per entrambe le Diocesi di Gubbio e Città di Castello nella Cattedrale tifernate dal vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini si sono aperte le celebrazioni religiose in vista della Pasqua. Tra di esse fervono i preparativi per la processione del Cristo Morto in programma domani venerdì 29 marzo, nelle vie del centro storico. Una cerimonia religiosa che si ripete da secoli. Una tradizione antica che vede la partecipazione di tutte le confraternite della diocesi. "La loro presenza è un segno di unità e devozione e rappresenta un uso radicato nella vita religiosa della diocesi. Al passaggio dei fedeli, le luci delle case delle vie del centro saranno spente, in segno di rispetto e devozione, creando un’atmosfera solenne e le strade saranno illuminate a foco vivo", ricorda la diocesi in una nota. Una luce, che accompagna il cammino dei partecipanti alla celebrazione religiosa. La processione coinvolge, anno dopo anno, numerosi fedeli uniti in un momento di preghiera dedicato alla Settimana Santa e al mistero della Passione di Cristo. La partenza del corteo è fissata per le ore 21.30 da piazza santa Maria Maggiore; il percorso proseguirà poi lungo corso Vittorio Emanuele II, piazza Matteotti, corso Cavour e piazza Venanzio Gabriotti. Qui, davanti alla Cattedrale dei Santi Florido e Amanzio, i fedeli si fermeranno in preghiera. La processione, guidata da don Andrea Czortek, vicario generale della diocesi sarà accompagnata dalla musica della Corale Anton Maria Abbatini.