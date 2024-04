La Sir Perugia vola con i piedi per terra: "Entusiasmo e umiltà per battere Monza"

Mantiene un profilo basso la Sir Susa Vim Perugia che ha sconfitto Monza nella prima sfida scudetto. I block-devils sono consapevoli che il compito è arduo e tengono alta la guardia. Ottima la prova del palleggiatore Simone Giannelli che ha detto: "I brianzoli hanno dimostrato il loro valore vincendo i quarti a Civitanova Marche e la semifinale a Trento. Una squadra fatta di grandi giocatori che da anni sono a livello internazionale, sono atleti che non mollano mai. Anche noi lo siamo, cerchiamo di giocare bene le fasi punto a punto, in questa serie qua tutte le partite saranno così. Buono l’ingresso di Leòn e di Solé, dobbiamo andare avanti così perché serve il contributo di tutti in questa finale". Ma se come capita nella pallavolo sono gli attaccanti quelli più osannati dalla platea, non si può non menzionare la splendida prova del centrale Roberto Russo che si è detto felice: "Giovedì era importante vincere, è una finale e non può essere facile. Siamo stati un po’ altalenanti però l’approccio è stato giusto, magari abbiamo avuto qualche sbavatura e anche un calo di concentrazione. Secondo me siamo stati bravi a rimanere in partita contro un ottimo avversario. Dobbiamo cercare di risolvere le cose che non sono andate stavolta, c’è da lavorare e cercheremo di migliorare in vista di gara-due. Se pensavamo di vincere tre a zero in una finale scudetto ci sbagliavamo, non è così. Lo sappiamo che loro sono forti e che le partite saranno lunghe. Ora riposiamo e poi penseremo a domenica che sarà un’altra storia".

Gettarsi tutto subito alle spalle è indispensabile, lo conferma l’allenatore Angelo Lorenzetti: "Partita nervosa. Un po’ me l’aspettavo all’inizio, una volta cominciata speravo ci sciogliessimo. Anche nella serie con Milano avevamo spesso avuto questi momenti che abbiamo pagato. Dobbiamo fare attenzione a leggere bene la situazione. Monza viene da una serie contro Trento incredibile ed era alla seconda trasferta consecutiva, c’è un grosso miglioramento che possono fare per gara-due. Dobbiamo andare in trasferta domenica con entusiasmo, umiltà e con l’idea di viverla al massimo e magari un po’ meglio della prima sfida".

Il presidente Gino Sirci che tiene i piedi ben saldi per terra: "Il primo set forse ci ha fatto male perché poi nel secondo loro hanno subito il contraccolpo e sul due a zero ci siamo un po’ adeguati al loro ritmo, così hanno rimontato nel terzo e stavano facendo la stessa cosa nel quarto, per fortuna che abbiamo reagito. Una cosa è certa, Monza non ti regala niente, è una squadra molto impegnativa e ci farà soffrire. Un pubblico record per un turno infrasettimanale non è male, speriamo di farne ancora di più il 25 aprile".