La Sir pensa al mercato

PERUGIA - Sono giornate tranquille nella Superlega maschile e la Sir Susa Vim Perugia guarda al mercato. Per completare l’organico della prossima stagione manca un secondo palleggiatore che sostituisca lo sloveno Gregor Ropret. Da definire anche il secondo libero con Alessandro Toscani in uscita ed il quarto schiacciatore con Tim Held che verrà ceduto in prestito, mentre per la posizione di quarto centrale potrebbe essere confermato Davide Candellaro. Tra le partenze illustri che erano già certe il colpo a sorpresa viene da Wilfredo Leòn, le ultime indiscrezioni indicano che il martello cubano ha chiuso la trattativa con i polacchi di Lublin, il contratto è di un anno con opzione di proroga. Gli esperti dubitavano che Leòn avrebbe deciso di giocare per una squadra di centro classifica.