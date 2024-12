La sindaca riceve i “Numeri zero“ : "Sarò la loro portavoce"

Tra i primi appuntamenti della Giornata dei diritti dei disabili per la sindaca Vittoria Ferdinandi c’è stato quello con i ragazzi di Numero Zero, il ristorante inclusivo di Perugia di cui la stessa prima cittadina è stata co-fondatrice e direttrice. Soprattutto grazie a loro Ferdinandi dice di aver appreso "quanto ciascuno può fare nel concreto per costruire una società davvero più inclusiva. Dobbiamo avviare una stagione di innovazione nelle politiche per la disabilità, basata su un approccio inclusivo e universalistico".