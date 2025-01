La signora delle camelie. Rilettura d’autore sul palco dell’Accademia

Spettacolo liberamente tratto dal romanzo di Alexandre Dumas figlio, “La signora delle camelie“ (nella foto) va in scena al Teatro dell’Accademia di Tuoro, questa domenica alle 21 con l’adattamento e la regia di Giovanni Ortoleva. Protagonisti gli attori Gabriele Benedetti, Anna Manella, Alberto Marcello, Nika Perrone e Vito Vicino.

Opera giovanile di Dumas figlio, resa eterna dalla sua trasposizione operistica ne La Traviata, “La Signora delle Camelie“ è un romanzo che continua a scuotere ed emozionare i lettori di tutto il mondo con la storia dell’amore della prostituta parigina Marguerite Gautier con il giovane borghese Armand Duval. In questa rilettura, si spoglia del finale consolatorio che il capolavoro di Verdi le ha donato e torna a parlare di una società che sfoga il suo potere sul corpo delle donne camuffando la sua violenza nell’ideologia romantica. "i. La scrittura – dice il regista – incontra in molteplici punti l’opera, rendendo la componente musicale dello spettacolo non un corollario ma un elemento centrale". Biglietti al Botteghino del Tsu, allo 075 57542222.