La sicurezza “anima“ la campagna elettorale

ASSISI - Il tema della sicurezza anima la campagna elettorale per le comunali che vede impegnati Valter Stoppini ed Eolo Cicogna. Dopo la spaccata della notte fra domenica e lunedì in piazza Santa Chiara, sul fronte del centrodestra Stefano Pastorelli sottolinea come l’episodio rappresenti un segnale inequivocabile che la sicurezza in città è una questione urgente. "La sicurezza – spiega Cicogna – deve essere la nostra priorità. Non possiamo più permettere che i cittadini e le attività commerciali siano costretti a convivere con la paura. La nostra amministrazione avrà come primo obiettivo quello di mettere a sistema il corpo di polizia municipale e fare di Assisi una città sicura e protetta. Intendiamo mettere in campo un piano di sicurezza che comprenda anche una maggiore presenza nelle frazioni e un tavolo permanente con tutte le forze dell’ordine per migliorare il coordinamento e la prevenzione". "Conosco le problematiche della sicurezza nel territorio sia per la mia attività amministrativa sia per aver lavorato per anni e anni nella polizia – dice Stoppini –. Ad Assisi abbiamo un ampio sistema di videosorveglianza con moltissime telecamere e possiamo poi contare sulla forte collaborazione delle forze dell’ordine, dalla polizia di Stato ai carabinieri, alla finanza alla polizia locale. Una sinergia importante che opera anche con servizio mirati per evitare i furti in abitazione che rappresentano uno dei reati che maggiormente preoccupa la gente, fenomeno che riguarda anche il resto del territorio nazionale. Ringrazio tutte le forze dell’ordine per il lavoro che svolgono giornalmente sul territorio per la nostra sicurezza e sarà mia cura sollecitare le autorità competenti per far inviare sul territorio nuove forze visto anche gli eventi che ci aspettano".