La sfida di Pasquarelli: "Facciamo le primarie"

GUALDO TADINO – Fabio Pasquarelli propone le "primarie" anche per scegliere il candidato sindaco del centrosinistra. L’ex vicesindaco ed assessore e già presidente del Consiglio comunale, da tempo aveva annunciato la propria candidatura in una lista civica ed incassato il dichiarato sostegno di Azione e di Umbria civica. Ribadito che la sua candidatura "non è assolutamente contro qualcosa o qualcuno, ma semplicemente per realizzare tutti quei progetti che la città aspetta da anni" e che le sue "dimissioni dall’assessorato dell’attuale Giunta devono far riferimento esclusivamente a questioni politico-amministrative", aggiunge: "Mi sento confortato dal consenso che vedo nascere nei miei riguardi, ma sono altresì dispiaciuto del bonario rimprovero di alcuni che reputano la mia candidatura dannosa rispetto al progetto dell’attuale sindaco". Per cui afferma: "Non posso, a questo punto, non tener conto di queste considerazioni e sono disponibile al confronto, dando la parola ai cittadini che devono poter scegliere il proprio candidato". Di qui la proposta "ufficiale delle primarie, come sta avvenendo nel centrodestra". Sull’argomento, il sindaco Presciutti, che ieri ha inaugurato la sede del suo comitato elettorale, ha detto: "Siamo a fine marzo. Niente primarie: qui c’è già una coalizione aperta al confronto con chiunque voglia presentare proposte ed idee per la città".

Alberto Cecconi