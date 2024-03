La sfida di Città della Pieve. Cannoni il rivale di Risini

È Marco Cannoni il candidato che a Città della Pieve con la lista "Insieme per Città della Pieve", sfiderà il sindaco uscente Fausto Risini. Cannoni rappresenterà il centro-sinistra con un gruppo "aperto al contributo di chi vorrà mettersi a disposizione con idee e proposte per il bene della città". Nato e cresciuto a Moiano, 38 anni, laureato in giurisprudenza e con grande esperienza nella pubblica amministrazione comunale Cannoni spiega come è arrivata la decisione di affrontare la sfida: "Sento forte la responsabilità di amministrare la cosa pubblica. In particolare, nei confronti delle giovani generazioni che non vedono un futuro di stabilità a Città della Pieve. Credo che chi amministra debba avere una visione a lungo termine e compiere scelte che guardino al domani. In questo vogliamo distinguerci da un’amministrazione uscente che a mio avviso ha spesso fatto scelte non condivisibili, senza una visione lungimirante". Tra i principali punti chiave del suo programma ci sono temi come servizi, opportunità, sicurezza, turismo e residenzialità. "Voglio promuovere – spiega Cannoni – un’amministrazione aperta, trasparente e partecipativa, in cui ognuno possa sentirsi coinvolto ed ascoltato, sia come singolo che come membro della comunità. Nel nostro territorio la parola ‘comunità’ è sempre stata sinonimo di solidarietà, socialità, uguaglianza: tutti valori che portiamo nelle nostre radici e che vorremmo mettere al servizio del progetto". Si riparte "dal dialogo con tutto il mondo associativo, con i giovani troppo spesso non ascoltati, con il mondo imprenditoriale e con quello commerciale, coinvolgendoli in maniera attiva".