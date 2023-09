La scuola ’Monini’ va grazie al sole. In arrivo l’impianto fotovoltaico

Un nuovo investimento nella scuola dell’infanzia dedicata a Marcella Monini. Il Comune di Umbertide ha infatti ricevuto un finanziamento di 90mila euro grazie alle risorse assegnate per l’anno 2023 dal Ministero dell’Interno per la realizzazione di un impianto energetico da fonte rinnovabile.

L’intervento rientra all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza da cu è derivato il progetto che prevede la costruzione di un’aula esterna di circa 100 metri quadrati dotata di impianto fotovoltaico da 15 Kilowatt a servizio della scuola; l’impianto sarà parte integrante della copertura dell’aula e sarà intervallato da vetri colorati che creando giochi di luce "renderanno ancor più stimolante e coinvolgente - dice il Comune - l’esperienza didattica che i piccoli studenti vivranno presso la nuova scuola ’Marcella Monini’, inaugurata lo scorso anno. L’obiettivo, oltre quello del risparmio energetico, è anche quello di avvicinare e sensibilizzare i bambini alle tematiche legate al rispetto dell’ambiente". Il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Villarini rimarcano: "È un importante intervento con il quale andiamo ad offrire ai bambini un ambiente stimolante e sostenibile, un luogo a basso impatto ambientale che sfrutta l’energia solare. In questo modo avremo una nuova scuola ’Monini’ ancora più moderna e al passo coi tempi". E’ stata già individuata la ditta affidataria e prossimamente inizieranno i lavori di costruzione.

La materna "Marcella Monini" è dedicata alla giovane madre che perse la vita per salvare i suoi figli dall’annegamento nel 2008 (Medaglia d’oro al valor civile) ed è da considerarsi una delle scuole più belle del comprensorio e non solo, con le sue casette colorate in fila l’una accanto all’altra, i suoi enormi spazi luminosi, le grandi vetrate di confine tra il caotico mondo dei "grandi" e quello sognante dei bimbi: un mondo incantato a misura dei più piccoli che si arricchisce di una nuovo importante elemento non solo tecnico ma dal valore educativo.

