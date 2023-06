La scuola di Polizia Cerimonia di giuramento per 487 nuovi agenti

Da Spoleto 487 nuovi agenti di polizia. La scuola di polizia di Spoleto ha ospitato la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana degli allievi agenti del 220esimo corso di formazione. Il percorso, iniziato lo scorso 7 dicembre all’istituto per sovrintendenti "Rolando Lanari", ha visto la partecipazione di 487 corsisti – 409 uomini e 78 donne – che si sono applicati nelle lezioni teoriche e pratiche nelle materie di diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, ordinamento e regolamento delle Forze di Polizia, immigrazione, tecniche operative, uso delle armi, difesa personale, ordine pubblico in linea con le indicazioni governative valide per tutti i corsi di studio. Alla cerimonia hanno potuto assistere anche i familiari degli allievi agenti. Tra le autorità che hanno preso parte alla cerimonia c’erano il Direttore dell’Istituto, Maria Teresa Panone; il Capo di Gabinetto della Prefettura di Perugia, Giuseppe Di Nardo; il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, e il Sindaco del Comune di Spoleto, Andrea Sisti. Dopo la lettura della formula del giuramento, c’è stata la premiazione dei primi tre classificati nella graduatoria finale del corso da parte del Direttore dell’Istituto, del Questore di Perugia e del Sindaco di Spoleto; la signora Montinaro, invece, ha premiato l’allievo che ha raggiunto i migliori risultati nell’addestramento al tiro.