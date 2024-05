La scuola di Bastia trionfa nel ’Festival Dantesco’

BASTIA UMBRA – Serata trionfale per l’Istituto Comprensivo Bastia 1 durante la premiazione del ’Festival Dantesco’, giunto alla quattordicesima edizione, svoltasi al Teatro Marconi di Bastia. L’istituto ha conquistato il primo posto con il video "Senza timore" - che mette in scena il canto di Ulisse e la sua insaziabile sete di conoscenza – e la seconda piazza con "Terra e cielo", omaggio a San Francesco, raffigurato come simbolo di liberazione dai pesi della società contemporanea. Successi che sono stati ulteriormente arricchiti dal Premio Social, assegnato durante la diretta Zoom. Nel contesto di questo concorso, la scuola "Colomba Antonietti" si è misurata con istituti provenienti da tutto il territorio nazionale, da Roma a Treviso, da Agrigento a Varese.

"Esprimiamo grande soddisfazione per i risultati raggiunti: siamo orgogliose di aver offerto ai ragazzi l’opportunità di mettersi in gioco e superare le proprie paure": queste le parole delle docenti referenti per il progetto Claudia Tortoioli, Fernanda Lavecchia e Michela Ridolfi. Il Festival Dantesco, giunto alla sua quattordicesima edizione, è stato ideato e prodotto da Xenia, con la direzione artistica di Paolo Pasquini e Agnese Ciaffei che hanno collaborato alla realizzazione del progetto. Progetto che all’ICBastia1 – vincitore di un importante bando nazionale Siae per il cinema Per chi crea che ha previsto come prodotto finale la realizzazione dei due cortometraggi sulla Divina Commedia – ha coinvolto numerosissimi alunni che si sono adoperati come tecnici del montaggio, costumisti, truccatori, attori, registi, fotografi di scena, ciakkisti.