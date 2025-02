La scomparsa di Mario Anderlini ’Voce’ della città

GUALDO TADINO – E’ morto Mario Anderlini. Aveva 78 anni. Si è spento nella sua amata città, per la quale ha speso le personali doti, espresse con l’impegno giornalistico, politico, culturale. Appassionato di comunicazione, aveva esordito col periodico "Tagina", voce del Centro giovanile gualdese; era stato cofondatore e conduttore, oltre che direttore artistico, di Radio Tadino; e poi dell’emittente televisiva "Rete 7", con l’incarico di direttore responsabile; ha collaborato con diverse testate umbre e locali, tra cui "Made in Gualdo" e "Gualdo news", il "Serrasanta". E’ autore del libro "Piazza Martiri della Libertà", una ricostruzione tramite testimonianze della strage compiuta dai nazisti nel centro cittadino alle fine della seconda guerra mondiale. Appassionato musicista, era stato componente dello storico complesso gualdese "I Funamboli" e poi del "Two for Fun". Ha insegnato a tanti giovani gualdesi a suonare la chitarra. Frequentatore dell’oratorio salesiano sin da giovanissimo, faceva parte del Masci, il movimento di adulti scout: ed aveva visto nascere il centro di ospitalità de "La Colonia". Era stato assessore comunale, con deleghe per la cultura ed il welfare: aveva dato contributi per la nascita del museo regionale dell’emigrazione e la ristrutturazione del Talia. Negli ultimi anni, era stato membro del cda della Comunanza agraria dell’Appennino gualdese. I funerali si svolgono oggi, alle 15, nella basilica concattedrale di San Benedetto. Condoglianze ai figli Francesco, Alessia e Roberta, alla sorella Paola e familiari.

A.C.