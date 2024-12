La scelta dopo le medie. Conoscere per decidere. Arriva la “bussola“

Sono 2.200 le copie del volume “Conoscere per decidere” distribuite ai ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie per orientare nella scelta della scuola superiore. “Conoscere per decidere” è un booklet facilmente consultabile anche dai più giovani, redatto dallo staff dell’Informagiovani del Comune di Perugia in collaborazione con gli istituti superiori e i centri di formazione che hanno fornito tutte le informazioni per offrire un panorama completo dei piani formativi, delle materie e dei progetti.