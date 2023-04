La salva e la sceglie come madrina Agente premiato alla festa della polizia

Poliziotto salva una donna da un terribile incidente in Autostrada, in cui muoiono marito e figlio, e dopo due anni, durante i quali nasce una profonda amicizia, la vuole come madrina per il battesimo della figlia. E’ la storia emersa dalla Festa della polizia celebrata dalla Questura di Terni. Protagonista Fabrizio Binnella, agente della polizia stradale in servizio a Orvieto. L’incidente, tra Orvieto e Fabro, risale all’agosto del 2018.

La donna, Esther Ponsillo, 40 anni di Caiazzo (Caserta), era stata salvata grazie al coraggio di due agenti mentre erano morti il marito Michele Melillo, all’epoca di 33 anni, e il figlio Marcello, 9. Nel tempo era quindi nata una solida e profonda amicizia con suoi i soccorritori, in particolare con l’agente Binnella, originario di Otricoli, premiato insieme al collega Guido Bomarsi di Orvieto con una promozione per meriti straordinari. "Eravamo giunti sul posto per un incidente - ricorda Binnella - ed avevamo trovato l’auto di questa famiglia incastrata sotto un mezzo pesante. In quel momento iniziavano a sprigionarsi le prime fiamme e siamo accorsi, estraendo la donna dall’abitacolo e mettendola al sicuro. Purtroppo per il marito e il figlio non c’era stato nulla da fare". Binnella ed Esther Ponsillo si erano quindi incrociati in ambulanza. "Lei era ferita ma non grave. Io avevo ustioni alle mani. Non abbiamo pronunciato una parola ma è stato come se ci fossimo detti tutto" racconta ancora l’agente. Quindi la donna ha chiesto di conoscere i suoi soccorritori. "Siamo andati a trovarla a Caiazzo - prosegue Binnella - io, il collega Bomarsi e la mia compagna. È nata un’amicizia profonda e nell’agosto del 2020 l’ho voluta come madrina al battesimo di mia figlia". Il questore di Terni, Bruno Failla, ha sottolineato il "grande impulso morale ed emotivo che questa storia porta con sé". Per quanto riguarda l’attività della polizia di Stato in provincia di Terni in un anno (31 marzo 2022-2023), sono state arrestate 97 persone e denunciate 934. Emessi 17 fogli di via obbligatorio, 31 avvisi orali, 6 ammonimenti per atti persecutori, 10 Daspo (divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ) e 30 Dacur (divieto d’accesso alle aree urbane). Espulsi 126 stanieri, oltre a 128 accompagnamenti coatti in frontiera. "Ad oggi nella nostra provincia vivono 14.318 extracomunitari titolari di permesso di soggiorno in corso di validità" fa sapere la Questura.