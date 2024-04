La salute è correre bene. Podismo, i primi 50 anni

GUALDO TADINO – Sono stati oltre cento i partecipanti al convegno "Correre consapevolmente, un approccio multidisciplinare" svoltosi nell’auditorium di "Universo Flea". Lo ha organizzato la sportiva Atletica Taino, in collaborazione con Birra Flea, Motus, Fazi Carni ed il Comune, sponsor della società podistica, allo scopo "di spiegare la corsa come strumento di salute, attraverso la corretta tecnica, la prevenzione degli infortuni e la giusta alimentazione ed integrazione". Dopo i saluti di Maria Cristina Cocchi di Universo Flea e del sindaco Massimiliano Presciutti, il convegno, moderato da Marco Panfili, ha avuto i momenti portanti nelle relazioni: Achille Berardi ha parlato di tecnica, corsa e podismo, esercizi funzionali; Luca Collebrusco di prevenzione degli infortuni; Alessandro Tacchi del corretto utilizzo delle scarpe; Roberta Ruggeri di alimentazione. Mario Procacci, presidente del club, soddisfattissimo per il successo dell’iniziativa, ha ricordato le origini dell’atletica gualdese, "che risalgono a circa 50 anni fa, quando Frà Mauro, un frate lungimirante del convento del Divino Amore, gettò i primi semi, creando cultura sportiva e Atletica Tarsina. Poi, circa 20 anni fa, la nascita dell’Atletica Taino che conta attualmente quasi cento iscritti presenti, ogni settimana, nelle gare regionali e nazionali". Al termine del convegno, visita al birrificio Flea con degustazione di specialità locali. I soci della Taino sono già attivi per organizzare classicissima "Sfacchinata", in agenda per domenica 26 maggio.

Alberto Cecconi