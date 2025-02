La salute degli occhi. Si parla di prevenzione

TUORO SUL TRASIMENO - Nel salone del Cis di Tuoro si è svolto il terzo di una serie d’incontri, aventi come tema salute e prevenzione, voluti ed organizzati dal Cis, in collaborazione con alcune associazioni del territorio, tra le quali l’Aido. Relatore, per l’incontro “I nostri occhi“, il professor Carlo Cagini, direttore della Clinica Oculistica dell’Università degli Studi di Perugia. Dopo un’introduzione del dottor Massimo Buratta, medico di base, il professor Cagini ha affrontato argomenti importanti quali cataratta, glaucoma e maculopatia della retina, illustrandoli in modo esauriente ma accessibile ad una platea di non tecnici ed arricchendo le spiegazioni con interessanti riferimenti storici delle patologie trattate e dei metodi di cura più antichi. Ampio spazio il relatore lo ha dedicato alla prevenzione delle patologie dell’occhio, sottolineando l’importanza di un corretto stile di vita e di controlli medici periodici.