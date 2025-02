La rivoluzione di Ferdinandi. Un anno fa il sì alla candidatura: "Ogni giorno per la nostra città"

È passato esattamente un anno. All’inizio di febbraio 2024 Vittoria Ferdinandi accettò la candidatura a sindaca di Perugia. Il suo ingresso, a conti fatti, ha stravolto il panorama politico della città, con la sconfitta del centrodestra dopo i dieci anni di governo-Romizi, ed ha aperto la strada al successo del Campo di Proietti guidato da Stefania Proietti anche alle elezioni regionali di novembre.

Ieri, in un lungo ed emozionato post, la sindaca Ferdinandi ha ripercorso il suo cammino: "Un anno fa – ha scritto su Fb – ho preso una decisione che ha segnato un momento cruciale della mia vita: accettare la candidatura a sindaca della nostra amata città. Ricordo vividamente quel momento, carico di emozione “altissima” e di coraggio. È stato un atto di fiducia, un desiderio ardente di contribuire al bene comune e di fare la differenza nella vita dei miei concittadini. La strada che ho intrapreso è stata costellata di salti audaci, di sfide che hanno messo alla prova le mie convinzioni e il mio impegno. Ogni giorno ha richiesto una fatica costante, quella della coerenza, per rimanere fedele ai valori che mi guidano. La disciplina quotidiana è stata la mia alleata, fondamentale per mantenere vivo il fuoco della passione e della determinazione". E poi i toni salgono: "Guardando indietro, sono grata per ogni passo di questo percorso. Ogni esperienza, ogni incontro, ogni ostacolo superato ha contribuito a forgiarmi come sindaca e come persona. Sono felice di aver contributo ad un risveglio collettivo che ci chiama ad onorare ogni giorno le speranze e i nostri sogni. La mia promessa è quella di continuare a lavorare con lo stesso coraggio e la stessa dedizione, alimentando il fuoco che ci ha portato fin qui. Seguire il proprio desiderio è il motore di tutto".