La ’Rassegna internazionale del Folklore’ ha riempito l’Arena

CASTIGLIONE DEL LAGO – Un meritato successo di pubblico e di gradimento quello alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago per la serata conclusiva della quarantacinquesima edizione della ’Rassegna Internazionale del Folklore’ di Castiglione del Lago. Il pubblico che ha riempito l’arena è rimasto incantato dalle prestazioni artistiche dei gruppi "Folk Dance Klub Dobrudja" di Dobrich in Bulgaria, del "Folk Dance Group Abkhazia" di Kutasi in Georgia e del gruppo locale "Agilla e Trasimeno" che, dal 1978 organizza l’evento, sempre con il massimo impegno e con risultati estremamente soddisfacenti, contribuendo a innalzare il livello culturale delle estati castiglionesi con significativi messaggi di pace e fratellanza. La serata è stata aperta dal "Gruppo Musicale Folk Ribellicanti" di Lucignano in provincia di Arezzo, unito a Castiglione del Lago dalla stessa appartenenza all’associazione dei "Borghi più Belli d’Italia". Per Agilla e Trasimeno e per Giancarlo Carini, che ne è il presidente e che guida da sempre l’organizzazione, edizione da ricordate.