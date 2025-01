“La Rai in Umbria storia e personaggi“. Il libro di Goti e Fiorucci

Farà tappa alla biblioteca Biblionet di Ponte San Giovanni nella sede del Comune in piazza Chiabolotti la presentazione del libro “La RAI in Umbria: storia, personaggi, curiosità” di Alvaro Fiorucci e Gino Goti Editore Morlacchi. Saranno presenti gli autori e Gianluca Galli della casa editrice ad illustrare le caratteristiche di un volume che racconta la storia della Regione Umbria dal 1959 a oggi attraverso la radio e la televisione dalle sue sedi storiche, quella iniziale di via Baglioni e l’attuale in via Masi.