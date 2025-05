La Quintana prepara gli 80 anni: "Sempre più ricca di energie e idee"

La Quintana sta per compiere ottant’anni. Era il 1946 quando si tenne la prima edizione e adesso la festa per eccellenza della città apre le celebrazioni che culmineranno nel 2026 con l’anniversario per il quale esiste già un logo, così da celebrare decenni di passione, tradizione, dedizione e volontariato. La Giostra della Sfida si terrà dal 22 maggio al 14 giugno e il ricchissimo programma è stato presentato a Perugia, a Palazzo Donini.

"Uno dei momenti di vita più belli della nostra terra" l’ha definita la presidente della Regione Stefania Proietti che ha esaltato "il programma straordinario" e sottolineato "il valore sociale della manifestazione che attrae i giovani senza difficoltà". Al suo fianco il sindaco Stefano Zuccarini ("la Quintana ringiovanisce, ogni anno è sempre più ricca di idee ed energie" ha detto) e il vicesindaco e assessore alla Quintana Riccardo Meloni. E’ stato poi il presidente Domenico Metelli a raccontare gli eventi in arrivo. "Non ci siamo fermati neanche con il covid, quest’anno abbiamo perfezionato al massimo tutte le attività".

La Giostra della Sfida si aprirà giovedì 22 maggio con la Notte delle Bandiere per le vie del centro storico mentre sabato 24 nella corte di Palazzo Trinci si terrà la Cena Grande per oltre 800 commensali con tanto di presentazione del palio. Venerdì 30 si apriranno le taverne che resteranno in attività fino a venerdì 13 giugno (tranne domenica primo giugno) e inizierà anche il Gareggiare dei Convivi con cinque rioni in gara a giugno e altrettanti a settembre, tutti pronti a sfidarsi nella realizzazione di un fastoso banchetto barocco.E ancora, il 7 giugno la Quintanella di Scafali e di San Giovanni Profiamma, domenica 8 la gara dei tamburini per procedere verso gli eventi clou: venerdì 13 si terrà lo spettacolare corteo storico delle rappresentanze rionali lungo le vie del centro dalle 21.45 fino a piazza della Repubblica. Da tradizione sfilerà anche la Governatrice Proietti, con un nuovo costume fatto su misura per lei. E domenica 14 la Giostra della Sfida, in notturna, al Campo de li giochi, rinnovato strutturalmente con la costruzione delle nuove scuderie. Grande novità di quest’anno, già annunciata, è l’estrazione a sorte dell’ordine di gara dei cavalieri, direttamente al Campo, poco prima della giostra, che determinerà l’ordine di partenza dei dieci binomi. Ieri è stato presentato anche il logo per gli ottant’anni di storia della Quintana realizzato da Carlo Crescimbeni , che ha curato anche il manifesto della 79esima edizione che unisce pittura metafisica e allegoria barocca.

Sofia Coletti