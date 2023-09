La Quintana entra nel vivo Nuovi abiti, gioielli e la passione per la cucina

di Alessandro Orfei

Tra nuovi abiti e iniziative rionali, prosegue il calendario della Giostra della Quintana. Il Rione Giotti ha presentato il nuovo abito che arricchirà il corteo del 16 settembre. Un’opera d’arte della sartoria storica di Stefania Menghini con la quale prosegue la collaborazione del Rione, che ha portato a un notevole rinnovamento del parco costumi. L’abito è austero ed elegante nella fattura, sarà indossato dalla consigliera Aurora Carilli. "La novità è stata fortemente voluta dalla Commissione storico artistica rionale guidata da Matilde Doni. Altra importante novità è il meraviglioso gioiello realizzato da Cristiana Mariani della Gioielleria Mariani di Foligno. Cristiana, storica rionale e stimata professionista del settore orafo, ha creato un’opera superba", spiegano dal Rione. Al Badia domani andrà in scena “La cucina comunica cultura“, un evento "di gusto e tradizione", fanno sapere dal Rione. L’appuntamento è alle 20.30 e rappresenta "un incontro inedito tra il mondo del gusto e la ricchezza culturale, promuovendo la tradizione culinaria come veicolo formativo e simbolo di civiltà". L’evento è realizzato con Slow Food Valle Umbra e Urcu (Cuochi Perugia e Unione Regionale Cuochi Umbri) e mira a celebrare la connessione tra cucina e cultura. Ad arricchire la giornata, il Rione Badia proporrà il percorso culturale “Qualor per lo badia passeggiar t’aggradi“, un tour che regalerà un percorso guidato alla scoperta delle trasformazioni storiche del questo Rione attraverso la chiave di lettura delle taverne e del cibo.