La Pro loco premia la ’sua’. Stefania Proietti

ASSISI – La Pro loco di Costa di Trex ha assegnato il diciassettesimo "Premio Santo Stefano" a Stefania Proietti, presidente della Regione dell’Umbria. La consegna è avvenuta dopo la santa messa presieduta dal parroco, don Alessandro Picchiarelli, in occasione della festa del patrono della frazione. La presidente della Pro loco, Marina Rosati ha letto le motivazioni che hanno orientato la scelta del consiglio direttivo di premiare Stefania Proietti: "Per aver messo al centro dell’attività amministrativa l’ascolto dei cittadini e l’accoglimento delle loro necessità, per aver ricoperto diversi incarichi con coraggio, determinazione e dedizione totale, muovendo l’azione istituzionale verso la montagna, i suoi residenti, le esigenze e potenzialità al pari di altre zone del Comune di Assisi; per non aver mai dimenticato le proprie origini, evidenziando sempre un forte senso di appartenenza; per tutto ciò che ha fatto in questi anni da sindaco prima e da presidente della Provincia di Perugia poi e per tutto quello che siamo certi potrà e saprà fare". Dopo la consegna del premio, un acquerello dall’artista assisano Claudio Fronza che raffigura la chiesa parrocchiale di Santo Stefano di Costa di Trex, la governatrice, all’oscuro del riconoscimento che le sarebbe stato assegnato ma presente alla cerimonia, ha voluto ringraziare la Pro loco e visibilmente commossa ha sottolineato che "il suo impegno sarà totale perché, se si sa prestare attenzione alle piccole realtà, si riesce a fare altrettanto bene anche per questioni e dimensioni più grandi".