La potatura dell’olivo fa il pieno di ’studenti’

Un ulivo ben curato rende di più mentre gli errori di potatura possono costare caro, in termini di produttività. Per questo la Molini Popolari Riuniti, in collaborazione con Stocker, ha organizzato all’agrigarden PolliceVerde di Umbertide un corso di formazione e approfondimento sulla potatura dell’olivo a cui hanno partecipato, con grande attenzione, circa cento olivicoltori provenienti da tutta Italia. Il presidente di Mpr Matteo Baldelli: "C’è stata grande richiesta di questo tipo di corso che riproporremo annualmente rendendolo un appuntamento fisso tra i nostri eventi formativi. Nei nostri punti vendita abbiamo comunque una squadra di tecnici che può sempre fornire consigli e indicazioni, oltre alle strumentazioni tecniche". Il maestro potatore Luc Feliziani ha illustrato in particolare la storia e le tecniche per la potatura a “vaso polifonico“, metodologia usata in passato e ora da riscoprire, m che ottimizza lo spazio e l’esposizione alla luce, favorendo una raccolta più ricca e di qualità.

"Un sistema – ha spiegato Feliziani – che permette di ridurre i costi di manutenzione ed una raccolta delle olive più veloce. Dagli anni ‘30 agli anni ‘70 è stato proprio questo il tipo di potatura insegnato negli istituti agrari umbri e la metodologia del vaso polifonico utilizzata dagli agricoltori della regione. "C’è stata grande attenzione e curiosità da parte di tutti presenti – ha detto Feliziani – tanta voglia di imparare e mettersi in gioco".

Pa.Ip.