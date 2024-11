La Polizia arriva in piazza: "Guidate con attenzione"

PERUGIA La Polstrada torna in Piazza IV Novembre per sensibilizzare i cittadini sull’importante tema della sicurezza quando si è alla guida di un’auto. Tante le famiglie che hanno affollato gli stand informativi e provato il percorso di simulazione di guida in stato di ebbrezza. Genitori e figli hanno tentato di percorrere a piedi e con gli appositi occhiali che fingono l’alterazione da alcool il tracciato stradale disegnato a terra, cercando di evitare gli ostacoli. Ha riscosso grande successo anche la mini car con computer a bordo: l’effetto è sorprendente, come se si stesse conducendo una vera macchina. E’ la prima volta che a Perugia si guida in maniera virtuale con un’apparecchiatura in grado di segnalare in tempo reale le infrazioni compiute su vari percorsi e le sanzioni che comportano.

Fotografata e ammirata anche la Lamborghini, modello Huracan, che la Polizia utilizza per la consegna di organi in situazioni di emergenza. "Quando si lotta tra la vita e la morte, la velocità e le prestazioni di questo bolide fanno la differenza", nota un agente. E poi le raccomandazioni: "Non distrarsi quando si è per strada, perché la distrazione è la causa maggiore di incidenti. E allacciarsi le cinture: lo facciano anche i passeggeri che stanno dietro".

Silvia Angelici