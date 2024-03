La poesia di “Slava’s SnowShow” conquista il Lyrick

La magia senza tempo di Slava, con il suo universo poetico, fantasioso, irriverente e malinconico, travolge e conquista il Lyrick di Assisi. Grande successo, mercoledì sera in un teatro sold-out, per la prima data di “Slava’s SnowShow” (nella foto), spettacolo delle meraviglie del celeberrimo clown russo Slava Polunin che resterà in cartellone fino a domenica. Con un grande sforzo organizzativo e logistico, il direttore artistico Paola Cardinali ha deciso infatti di puntare su un spettacolo che da anni conquista il pubblico di tutto il mondo e di tutte le età. Dopo mercoledì e ieri, “Slava’s SnowShow” sarà ancora in scena questa sera alle 20.45, domani alle 17 e alle 20.45 e domenica alle 16 e alle 19.30 (biglietti su TicketItalia e TicketOne).

Considerato il "miglior clown del mondo", con modelli dichiarati Marcel Marceau e Charlie Chaplin, Slava propone ad Assisi i numeri più belli e famosi del suo repertorio, in una serie ininterrotta di magie e di sorprese che giocano con il vento, il ghiaccio, la neve, il fumo, il rumore di un treno, un’immensa ragnatela. E con teneri clown che danno vita a una rappresentazione poetica e candida, dispettosa e imprevedibile, gioiosa e atletica, in bilico tra happening e circo, invadendo spesso la platea, con dispetti o giochi con il pubblico. Uno spettacolo giocoso e universale, che si esalta in una travolgente nevicata di carta che infuria su tutto il teatro e in enormi e coloratissimi palloni che invadono la platea, invitando gli spettatori a giocare anche quando il sipario dovrebbe calare.

S.C.