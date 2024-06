La partita dei candidati?. È sugli impianti sportivi

BASTIA UMBRA – Meno di una settimana al voto, la questione degli impianti sportivi, da tempo oggetto di polemiche, torna al centro del dibattito. La maggioranza a guida Paola Lungarotti annuncia l’imminente apertura dell’ Eden Rock 2.0, il Parco acquatico di Bastia Umbra. "L’importante lavoro svolto in sinergia con gli uffici municipali preposti e la Società Azzurra ha fatto venire alla luce un parco acquatico che vedrà oltre alla vasca natatoria, l’area verde attrezzata con laguna per bambini, scivoli e area beach- volley e area ristorazione", viene evidenziato dal Comune e dalla coalizione che sostiene la Lungarotti; parco acquatico che sarà inaugurato , fra 15-20 giorni, come sottolinea l’assessore allo sport Filiberto Franchi.

Ma dal fronte civico di centrodestra che sostiene il candidato sindaco Catia Degli Esposti c’è una dura presa di posizione a tutto campo. Di strutture chiuse o inadeguate anche dopo i lavori di messa a norma o di adeguamento che saranno inutilizzabili per la maggiore parte delle società sportive parlano Fabio Coraggi ed Eleonora Fastellini candidati per il consiglio comunale a sostegno della Degli Esposti che mettono nel mirino sindaco Lungarotti e assessore allo sport Franchi. "Il Palazzetto dello Sport chiuso con termine lavori non meglio specificato, la palestra della ‘Colomba Antonietti’ chiusa in attesa di inizio lavori, ma comunque da progetto non idonea per sport agonistici; la palestra XXV Aprile (non si sa quando ripartiranno i lavori); quella di Borgo I Maggio inadeguata, infiltrazioni ad ogni pioggia abbondante; la presso-struttura di San Lorenzo costosa, inadeguata ai fini di qualsiasi omologazione.