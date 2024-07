La parete verde per la biodiversità

PERUGIA - Romeyne, moglie del marchese Ruggero Ranieri di Sorbello, imprenditrice e filantropa colta e illuminata, con la Scuola del Ricamo aveva già messo in pratica le buone pratiche dettate dal pensiero sostenibile. Di sicuro il giardino verticale installato sulla terrazza panoramica di Palazzo Sorbello le sarebbe piaciuto tantissimo, anche come segnale d’attenzione all’ambiente. "Il sistema utilizzato – raccontano Enrico ed Eleonora – è di tipo modulare, primo sistema di verde verticale al mondo ad aver ottenuto la mappatura LEED®. Le piante sono appartenenti a specie sempreverdi che con la produzione di semi e fiori contribuiranno all’impollinazione e quindi alla biodiversità e ad una migliore pulizia dell’aria circostante permettendo la riduzione di quello che viene chiamato “effetto isola di calore urbana” abbassando la CO2 e creando un ambiente più fresco. Le piante sono state selezionate dagli architetti Giugliarelli e Giovi le quali hanno supervisionato tutta la fase di realizzazione insieme alla ditta Area Sistema srl di Perugia. Il giardino è munito di un particolare sistema di irrigazione a goccia automatizzato tramite app che permette di azzerare lo spreco dell’acqua. Palazzo Sorbello è il primo edificio storico musealizzato in Italia aperto al pubblico ad aver realizzato all’interno del suo percorso di visita una parete verde di questo genere".

