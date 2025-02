La nuova piazza Marchese Paolo. Così San Giacomo ha la sua ’isola’

Mentre altri cantieri del Pnrr, come quelli delle scuole, stentano a procedere ce n’è uno che si è chiuso: sabato mattina verrà svelato il nuovo volto di piazza Marchese Paolo. L’appuntamento è per le ore 11 col taglio del nastro e la presentazione del progetto di "Ristrutturazione della pavimentazione della piazza" che ha interessato anche le zone limitrofe con i fondi Pnrr. L’area oggetto di intervento, di proprietà del comune di Città di Castello, è situata nella parte a nord del centro storico nel rione San Giacomo di fronte alla biblioteca che con questo spazio acquisisce una sua ‘isola’ esterna.

L’intervento è stato inserito dall’amministrazione comunale tra i progetti di rigenerazione urbana ed era iniziato nell’ottobre del 2023 col completo restyling della piazza per un importo complessivo di circa 200mila euro. L’obiettivo è di farne un luogo senza barriere architettoniche e con una dotazione tecnologica per il lavoro e il tempo libero a disposizione degli studenti che frequentano la biblioteca o delle tante persone che raggiungono il luogo per i vari eventi. Un’area accessibile da tutti in sicurezza, senza ostacoli, che sarà quasi prevalentemente pedonalizzata e in parte adibita alla sosta veicolare, ma i dettagli verranno forniti sabato mattina durante la presentazione.

L’idea è di farne un punto di riferimento per la vita di quartiere, funzionale anche alle esigenze degli utenti della biblioteca Carducci, sul margine della piazza sarà realizzata un’isola tecnologiche (con panchine dotate di illuminazione e servite da prese per la ricarica di computer, cellulari e tablet). Il tratto di via Vitelli che costeggia la biblioteca Carducci sarà interamente pedonalizzato, per ospitare la sosta delle bici e un posto auto per portatori di handicap. Alla cerimonia di inaugurazione interverranno tra gli altri il sindaco Luca Secondi e l’assessore Riccardo Carletti che già avevano parlato della piazza come "uno dei simboli della riqualificazione del centro storico, un luogo a servizio dei residenti, ma anche delle esigenze di studio, lavoro e svago di chi lo frequenta, nel rispetto della storia e del valore delle testimonianze artistiche e culturali che accoglie".