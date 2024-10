La nuova musica C’è Proscenium al Lyrick

Nove giovani finalisti, grandi nomi della musica come ospiti e una giuria di personaggi illustri. Sono gli ingredienti ad alto tasso spettacolare di “ProSceniUm, Festival della canzone d’autore“, il canoro nazionale per nuovi talenti che si svolge questa sera alle 21 al Lyrick, condotto da Rudy Zerbi e Loredana Torresi con biglietti in vendita su TicketItalia. Domani alle 17 c’è anche il Dopo Festival al Centro Commerciale Collestrada, condotto da Alex Belli e Loredana Torresi.

Nove sono le canzoni finaliste di questa sesta edizione e tra queste c’è anche il brando di un giovane cantante umbra: “Maniche” di Stella (foto sotto), alias Stella Merano di Fossato di Vico. Verrà proposta stasera con “Piove” di Alessandro Di Lascia di Foggia; “Quadri d’autore” di De.stradis, ovvero Vincenzo Destradis, di Bologna; “Barca” di Malpelo, ovvero Federico Melzi, di Torino; “Rami” di Marco Guazzone di Milano; “Fame” di Masalaeforesta, alias Giuseppe Masala e Miriam Foresta, di Reggio Emilia; “Occhi stanchi” di Montegro, ovvero Daniele Paolucci, di Roma; “Le vite degli altri” del duo Nicola Marotta di Milano e Marsali, ovvero Rebecca Pecoriello di Montesilvano e “L’equilibrista” di Olivia xx, alias Arianna Silveri, di Civita Castellana. Gli artisti si esibiranno dal vivo accompagnati dall’orchestra ritmo-sinfonica di ProSceniUm, diretta dal maestro Paolo Ciacci e composta da 34 elementi.

Tra un’esibizione ed un’altra saliranno sul palco alcuni ospiti: Glennis Grace, per la prima volta in Italia dopo la sua partecipazione con Paesi Bassi all’Eurovision, Fabrizio Moro (foto sopra), cantautore molto amato dal pubblico e vincitore a Sanremo in coppia con Ermal Meta con “Non mi avete fatto niente” e Simona Bencini, voce dei “Dirotta su Cuba”. A giudicare i nuovi talenti la giuria presieduta da Marino Bartoletti, new entry di questa edizione, mentre torna per il secondo anno il produttore discografico e talent scout Claudio Cecchetto. Con nomi Manuel Saraca, speaker di Radio Subasio, Alessandro Bracci, Roma, manager di artisti e avvocato esperto di diritto d’autore, il compositore e paroliere Beppe Dati, il produttore e autore Emilio Munda, il cantautore e compositore Piero Romitelli e il religioso e tenore Frate Alessandro Brustenghi.

Sei i premi che saranno assegnati: vincitore assoluto (un contributo di Nuovo Imaie per l’organizzazione di un tour), premio della critica “Siae“; premio migliore testo “Stefano D’Orazio”; premio migliore musica; premio canzone più radiofonica “Radio Subasio”; premio giuria popolare “Centro Commerciale Collestrada”, consegnato domani al Dopo Festival. C’è anche l’impregno green e sostenibile con un nuovo albero piantato per ogni artista in finale.

S. C.