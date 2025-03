La nuova edilizia parte dalla scuola. Borse di studio per 30mila euro. Così l’Ance forma i futuri geometri

È dedicato alla figura del geometra, sempre centrale pur in un settore delle costruzioni in continua evoluzione, l’incontro pubblico promosso da Ance Umbria nell’Area eventi di Expo Casa questa mattina, dalle 10. L’occasione per presentare al pubblico di Expo Casa gli sviluppi di un percorso iniziato con l’accordo quinquennale tra Ance Umbria, l’Associazione dei costruttori edili e l’Istituto tecnico, economico e tecnologico "Aldo Capitini" di Perugia, che ha poi portato alla creazione della "Rete ScuolANCE Umbria" a cui aderiscono tutti e dieci gli istituti di istruzione secondaria superiore che in Umbria hanno un indirizzo Cat (ex Geometri).

"Il settore dell’edilizia – spiega Albano Morelli, presidente di Ance Umbria – sta attraversando un periodo di espansione creando numerose e diversificate opportunità di lavoro, anche all’interno delle imprese del comparto. Quella del geometra è una figura professionale versatile e indispensabile per il corretto funzionamento dell’industria delle costruzioni, di cui Ance Umbria sottolinea costantemente il ruolo fondamentale". Proprio con questa consapevolezza e convinzione, Ance Umbria ha indetto un bando per l’assegnazione di borse di studio, per un valore complessivo di 30mila euro, a favore dei ragazzi che nel prossimo anno scolastico decideranno di iscriversi agli Istituti Tecnici umbri ad indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio - CAT (ex "Geometri") che appunto aderiscono alla "Rete ScuolANCE Umbria".

Tutti i dettagli sui termini e condizioni della partecipazione sono pubblicati, unitamente al bando, sul sito ufficiale di Ance Umbria umbria.ance.it. Soprattutto ai giovani e alle loro famiglie sono del resto rivolti i video istituzionali prodotti da Ance Umbria, così come la stessa presenza dell’Associazione a Expo Casa è finalizzata a far conoscere il mondo delle costruzioni, che spesso nell’immaginario collettivo viene percepito in modo parziale o errato. Dopo l’introduzione del presidente di ANCE Umbria Albano Morelli, il protocollo sarà illustrato da Silvio Improta, dirigente ITET "Aldo Capitini" di Perugia. I dirigenti scolastici racconteranno quindi l’offerta formativa Cat in Umbria. La borsa di studio ance sarà illustrata dal direttore dell’associazione, Ernesto Di Benedetto. Sul ruolo del geometra interverranno Enzo Tonzani, presidente del Collegio Geometri Perugia e Roberto Riommi, presidente Collegio Geometri Terni. Fabio Paio, dirigente tecnico dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria, parlerà dell’attualità della formazione dei giovani geometri. Le conclusioni saranno affidate a Luigi Rossetti, commissario straordinario Arpal Umbria. L’iniziativa si può seguire tramite la diretta Facebook sul canale https://fb.me/e/6fUpJHtdw.