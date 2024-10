La novità Omaggio a Perugia nel cinema

Un super cult degli anni ’70 girato a Perugia, grandi ospiti in sala e due tour guidati gratuiti sui luoghi del cinema in città. Ecco la sezione speciale del “PerSo Film Festival“ che oggi e domani festeggia Perugia e la sua storia nella settima arte con una serie di appuntamenti imperdibili per cinefili e non solo. E così stasera alle 21 tutti al PostModernissimo per la proiezione a ingresso gratuito de “I corpi presentano tracce di violenza carnale“ (foto sopra), un film di culto del migliore cinema thriller-horror all’italiana diretto da Sergio Martino (sotto) nel 1973, tutto girato e ambientato a Perugia. Il regista – considerato un maestro ispiratore da Quentin Tarantino – sarà in sala con il protagonista Luc Merenda e il critico Alessandro Boschi.

Presentata in versione restaurata, la pellicola racconta la storia di un efferato serial killer che miete le sue vittime tra le universitarie perugine in un crescendo di tensione e suspense che attraversa gli scorci più belli e conosciuti della città. La visione sul grande schermo è un’occasione per rivedere la Perugia degli anni Settanta, prima dei grandi restauri d’arte. La città è onnipresente nel film, soprattutto nel primo tempo con la Sala dei Notari, trasformata in aula per una lezione di storia dell’arte sul Perugino, poi in piazza IV Novembre, mentre la trama segue serial killer e vittime lungo l’Acquedotto, via Cesare Battisti, Palazzo Gallenga.

L’omaggio prosegue con due tour guidati gratuiti. Stamattina, con Fiab Pedala Perugia, c’è un giro in bicicletta di sei chilometri tra i luoghi più significativi del cinema ambientato in città, con la possibilità di noleggiare in loco bici elettriche. Si parte dalla stazione di Fontivegge alle 10: alla Biblioteca delle Nuvole si vedrà una clip realizzata dal critico Andrea Fioravanti poi inizierà la passeggiata in bici seguendo le immagini viste, tra Giardini del Frontone, Piazza IV Novembre, Corso Vannucci e le vie del centro.

Domani, sempre alle 10, è la volta di un inedito percorso guidato nel centro storico, tra i luoghi che sono stati il set di film famosi o dimenticati. Il tour “pedonale” di Perugia nel cinema, parte dal Belvedere di Porta Sole, attraversa Piazza Fortebraccio e via Battisti ed entrare nel cuore della Perugia cinematografica: via Appia, via Maestà delle Volte e Piazza IV Novembre, inquadrata dai cineasti in almeno 18 pellicole dagli anni Cinquanta a oggi. Si prosegue poi lungo Corso Vannucci e in piazza della Repubblica, sempre con interventi a sorpresa, aneddotici e spigolature sui “dietro le quinte”, per finire alle 12 sul balcone che guarda Viale Indipendenza e lo stadio Curi. millennio. Il cinepercorso è a cura di Carlo Guerrini, partecipazione gratuita, con prenotazione obbligatoria a: [email protected].

Sofia Coletti