"La nostra Notte Bianca ha fatto bene a Bastia"

BASTIA UMBRA – "Una serata così l’aspettavamo da troppo tempo": il presidente di Confcommercio Bastia Marco Montecucco non nasconde la soddisfazione nel commentare l’esito della recentissima Notte Bianca, che ha animato la città con musica live, negozi aperti, intrattenimenti, cibo e drink, in un evento che ha garantito a tutti tanto divertimento e shopping a prezzo di saldo. "C’erano grandi aspettative intorno a questo evento e i risultati sono stati davvero entusiasmanti. Bastia aveva un gran bisogno di segnali importanti e positivi, di vitalità: la Notte Bianca ha svolto questo ruolo in modo eccellente. Dopo anni di stop – aggiunge il presidente Montecucco – abbiamo avvertito il bisogno della gente e delle imprese di un momento di incontro nella leggerezza di una serata estiva. Per questo, assieme a tutto il direttivo Confcommercio, abbiamo creduto e sostenuto fortemente questa bella iniziativa, perfettamente in linea con il programma che ci siamo dati fin dall’inizio del nostro mandato, come rappresentanza d’impresa e soggetto attivo nell’interesse della città e del territorio".

La soddisfazione di Confommercio è palese: "Molti hanno contribuito all’ottimo risultato della Notte Bianca e desideriamo ringraziare tutti: il Comune di Bastia Umbra e i suoi uffici tecnici che hanno lavorato anche in collaborazione con i nostri, l’Associazione Impresa e Sviluppo per Bastia, la Pro Loco e FIPE Umbria, SoFà Eventi & Comunicazione. Desideriamo ringraziare, soprattutto, tutti gli operatori che come noi ci hanno creduto, collaborando fattivamente e dando un contributo decisivo alla riuscita della nostra Notte Bianca".