La ’nonnina’ arriverà tra i vicoli

UMBERTIDE – Festa dell’Epifania in grande stile anche nel centro di Umbertide, in particolare in piazza Matteotti e nelle zone circostanti.

Si chiama infatti "Befane tra i vicoli di notte" il divertente evento che si svolgerà dal tardo pomeriggio fino alla sera del giorno dell’Epifania sabato prossimo dalle 18 alle 21. L’iniziativa, arrivata alla sua seconda edizione, è organizzata dall’associazione commercianti "Don Chisciotte".

Nelle tenebre illuminate da una candela le befane mostreranno ai bambini le loro magie, regalando caramelle e dolciumi. Necessaria una torcia elettrica per partecipare a un evento che si annuncia originale e ricco di suggestioni nel centro storico di Umbertide vestito a festa.