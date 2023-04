La Nazione e Tuttosport insieme "Un abbinamento molto azzeccato"

"Abbiamo apprezzato molto l’iniziativa de La Nazione. In un periodo storico in cui si legge meno la carta, l’operazione editoriale del quotidiano fiorentino, con l’abbinamento a Tuttosport, consente ai lettori di avere un’informazione sempre più capillare e completa. Insomma un’occasione per approfondire anche altri argomenti e ulteriori discipline sportive oltre alla cronaca locale e nazionale. E poi non ci sono limiti di età: l’omaggio di un giornale è sempre apprezzato da tutti. Giovani e meno giovani". Parola di quattro studenti. Andrea, Riccardo, Graziano e Massimiliano confessano di tenersi informati soprattutto attraverso i social, ma l’accoppiata de La Nazione con Tuttosport li ha incuriositi e così sabato sempre al prezzo di un euro e 70 centesimi hanno fatto il loro acquisto. Anche gli edicolanti dicono che l’operazione è stata accolta dagli habituè del nostro quotidiano con molto entusiasmo. Per chi ancora non lo sapesse, in tutte le edicole dell’Umbria, i lettori troveranno in abbinamento con il nostro quotidiano, anche “Tuttosport“. Due giornali dunque al prezzo di uno, sette giorni su sette. Per i lettori appassionati di sport, un’occasione in più di informarsi in modo approfondito: non solo sui fatti di cronaca nazionale e locale con Qn-La Nazione (e il proprio inserto sportivo Qs), ma anche per seguire vicende agonistiche riguardanti le principali discipline sportive, di cui sono protagonisti anche club e atleti umbri.

Una ’finestra’ alla quale affacciarsi per avere uno sguardo ampio su calcio, motori, tennis, , ciclismo, atletica, basket, volley...

“Tuttosport“ è uno dei giornali sportivi più venduti d’Italia. E La Nazione – i nostri lettori lo sanno bene – è stata fondata a Firenze nel luglio 1859. Una lunga storia e grandi firme dunque per tutte e due le testate che anche oggi potranno essere acquistate insieme. Due, a 1 euro e 70.