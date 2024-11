“La musica dell’anima” con Pamela Villoresi e Scolastra al Clitunno

Taglio del nastro ufficiale per la nuova stagione del Clitunno di Trevi, “Atto III°”, realizzata da Tec – Teatro al Centro. Domani alle 21 si comincia con “La musica dell’anima”, un ritratto di Eleonora Duse tra le note della sua epoca, in occasione del centenario della sua morte di Maria Letizia Compatangelo, con Pamela Villoresi, voce recitante e Marco Scolastra al pianoforte (nella foto). "Lo spettacolo – racconta l’autrice – vuole ripercorrere il lungo viaggio di Eleonora sulle vie del teatro e del mondo, in un dialogo appassionato tra recitazione e musica che ci restituisca l’atmosfera e il senso della vera storia di Eleonora Duse, una storia ricchissima (molto oltre il rapporto con D’Annunzio, di cui si parla solitamente), piena di luci e ombre". Per Pamella Villoresi "questo recital è un’occasione per far conoscere una grande donna e artista italiana" mentre Scolastra ricorda: "Eleonora Duse era intrisa di musica. Le musiche pianistiche scelte per questo spettacolo sono quelle amate da lei e dai grandi personaggi che ha frequentato". Prevendite dei biglietti sul circuito VivaTicket.