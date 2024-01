La moda di non pagare il conto: "Non solo perdite finanziarie, ci sentiamo scoraggiati"

Dei due clienti che sabato sera hanno cenato al ristorante Shizen senza pagare il conto, e che il locale ha richiamato al dovere via social a pena di denuncia, ancora non c’è traccia. Ma l’episodio non è isolato. A parte il fatto che in altri locali cittadini la ricerca social era andata a buon fine, con il pagamento del dovuto, lo stesso Shizen parla di un comportamento purtroppo ripetuto. "Pensate davvero che abbiamo pubblicato questo post solo per soldi? – così il locale nei commenti al propio post in cui invita la coppia a pagare il conto – In realtà già venerdì sera abbiamo incontrato alcuni problemi. Quattro giovani sono venuti a cena nel nostro ristorante, spendendo in totale 200 euro. Ma durante il pasto, abbiamo sentito che qualcosa non andava. Abbiamo assegnato un dipendente a guardia dell’ingresso ma nonostante ciò tre di loro sono riusciti a scappare, lasciando solo uno dietro". Ma non è finita qui. "La persona che abbiamo trattenuto non sembrava affatto spaventata, ha addirittura chiamato la polizia - continua il ristorante nel post – . Era chiaramente preparato, non aveva nessun documento d’ identità. E la sera successiva è accaduto di nuovo qualcosa di simile. Abbiamo controllato le telecamere di sorveglianza e confermato che quella coppia aveva agito di proposito. Quando queste cose succedono due giorni di fila, ci sentiamo molto scoraggiati e impotenti. Abbiamo messo tanto cuore e impegno nel gestire questo posto, sperando di offrire ai nostri clienti un’esperienza culinaria piacevole. Tuttavia, di fronte a questo tipo di frode, non subiamo solo perdite finanziarie, ma siamo anche colpiti psicologicamente. Ci sforziamo di fare del nostro meglio, ma situazioni come queste ci esauriscono davvero".

Ste.Cin.