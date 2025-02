La minaccia col coltello anche davanti alla figlie

PERUGIA - Minaccia la compagna con un coltello davanti alla figlie, finisce in manette per droga e viene denunciato per maltrattamenti. I carabinieri sono intervenuti per porre fine a una di lite in famiglia e hanno finito per arrestare per droga un uomo di 41 anni. I militari della sezione Radiomobile, insieme ai colleghi della stazione di Ponte San Giovanni e dell’Aliquota Primo Intervento, hanno accertato che il 41enne, per futili motivi, aveva minacciato con un coltello la compagna 32enne, di origini romene, alla presenza del figlio di tre anni. Nel corso degli accertamenti i carabinieri hanno rinvenuto circa 110 grammi di hashish, per cui l’uomo, con precedenti specifici, è stato dichiarato in stato di arresto per l’ipotesi di reato anzidetta. Allo stesso tempo, il 41enne, è stato anche denunciato per maltrattamenti in famiglia, minaccia aggravata e resistenza a un pubblico ufficiale.