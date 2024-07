La magia di Riverock ad Assisi. Marlene Kuntz alla Rocca Maggiore

Quattro giornate di full immersion nella musica tra grandi nomi, talenti emergenti e progetti speciali alla Rocca Maggiore. Da domani a domenica torna per la tredicesima edizione il Riverock Festival, uno degli eventi più attesi nel Cuore Verde che quest’anno offre una spettacolare parata di appuntamenti.

Si comincia domani dalle 20. Grandi protagonisti della serata sono i Marlene Kuntz con una tappa del loro “Estate Catartica 2024” tour con il quale celebrano i 30 anni di “Catartica”, disco culto del rock italiano e manifesto musicale della band guidata da Cristino Godano. Sullo stesso palco anche la super band degli “I Hate my Village“ e gli “A Toys Orchestra“, uno dei gruppi più importanti e longevi del rock italiano. Biglietti e info sul sito www.festival.riverock.it.

Si riparte venerdì dalle 19, a ingresso libero su prenotazione con tanti ospiti. Ci sarà Margherita Vicario che porta al Riverock una tappa del suo ”Gloria!” tour 2024, travolgente viaggio in musica tra grandi hit del passato, canzoni del nuovo ep “Showtime” e assaggi della colonna sonora del fortunato film “Gloria!”. E poi i Selton (band pop-tropicalista brasiliana con il suo album “Gringo), il talento emergente di Centomilacarie (giovane cantautore di Verone) e Suvari progetto solista di Luca De Santis, ex cantante dei Lags. Sabato dalle 20 viaggerà sulle note di Cosmo, in scena con il suo caratteristico live totalizzante in un fluire costante di energie. Atteso anche il dj Crookers.

Protagonista della giornata finale di domenica. dalle 16, è Gio Evan con l’unica data estiva di “Evanland - il festival internazionale del mondo interiore”, ideato dallo stesso artista come "un punto di ritrovo tra persone brillanti". Relatori e artisti proporranno incontri, laboratori, spettacoli, letture, pratiche, giochi, approfondimenti culturali per culminare alle 21.15 con il concerto di Gio Evan.

Oltre al palcoscenico principale, il Festival propone anche tre concerti al tramonto al second stage, nei Giardini della Rocca Maggiore con protagonisti Wrongonyou (domani), Bianco (venerdì) e Naip (sabato), con ingresso libero e posti limitati su prenotazione. Il Riverock strizza l’occhio alla sostenibilità con due progetti “eco”. Verrà attivato un servizio navetta gratuito che collegherà i principali nodi di parcheggio della città con la Rocca Maggiore e verranno allestite aree di sosta riservate, complete di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Sofia Coletti