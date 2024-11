La magia di Eurochocolate. Il debutto è uno show. Viaggio tra gli stand con artisti e giocolieri

Una dolcissima ripartenza che è già “Sulla bocca di tutti“. Eurochocolate ha ripreso la sua avventura nell’acropoli perugina dopo cinque anni di assenza e subito, fin dall’inaugurazione di ieri mattina, ha messo in campo punti di forza, attrazioni e novità di quella che vuole essere una grande e giocosa festa per i trent’anni della kermesse. "Noi ci siamo – dice Eugenio Guarducci al taglio del nastro sul palco di IV Novembre – e andremo avanti con molto piacere finché i vantaggi supereranno le criticità per cittadini e attività commerciali. Spero che questi giorni dimostrino l’importanza e il valore di Eurochocolate, la sua ricaduta in termini occupazionali, economici e d’immagine per la città". Al suo fianco l’assessore comunale allo sviluppo economico e commercio, Andrea Stafisso, che dà il bentornato alla kermesse e sottolinea "i dati molto significativi per le presenze e l’occupazione alberghiera". Si parte dunque alla scoperta delle dolci tappe della manifestazione, iniziando dal grande palco allestito in piazza IV Novembre dove tutto, dai divani ai cioccolatini in mostra, richiama lo slogan di questa edizione, “Sulla bocca di tutti“: è qui che domani alle 15 è atteso il pasticciere star Damiano Carrara per presentare il suo libro “Naturalmente“.

Tappa successiva piazza Matteotti, scortati dagli artisti della Choco Parade che insieme ai Choco Buskers, la Choco Street Band e il Circo Tic regalano un’atmosfera di festa continua alla città. Guarducci ricorda il successo della campagna di azionariato diffuso per la Città del Cioccolato che in 24 ore ha raccolto 508mila euro (la metà dell’obiettivo finale) e la possibilità di partecipare tutti i giorni a visite guidate nel cantiere del Mercato Coperto. Quindi uno dei fiori all’occhiello del cartellone, la sezione “Eurochocolate World“ in piazza Mazzini: è lo spazio consacrato a 33 produttori intenzionali di cacao arrivati da Centro-Sud America, Africa e Asia: sono tutte aziende “bean-to-bar“, che controllano cioè l’intero ciclo produttivo. "Solo a Eurochocolate si possono incontrare e non vedere in foto" dice il patron che ricorda anche il ricco calendario di degustazioni e assaggi guidati del Choco Lab al Centro camerale Alessi in via Mazzini.

Corso Vannucci torna ad essere il regno del “Chocolate Show“, il più emporio di cioccolato a cielo aperto. "Abbiamo 570 aziende, dai piccoli artigiani ai più grandi marchi mondiali sottolinea Guarducci che lancia una provocazione: "Durante Eurochocolate si accenderanno le luminarie di Natale, ringrazio il Comune per questo regalo". Impossibile, commenta Stafisso, "non ci sono neppure gli allacci". Gli stand con le loro colorate e fantasiose offerte si estendono a vista d’occhio fino ai Giardini Carducci. C’è Radio Subasio nel nuovissimo “Glass Studio”, presente per la prima volta con trasmissioni in diretta tutti i giorni, nello stand istituzionale della Regione, Umbria Tourism lancia l’originale “Calendario dell’Avvento - Alla scoperta dell’Umbria”, con caselle dedicate a luoghi e città del Cuore Verde. E c’è anche la collaborazione con la Galleria Nazionale dell’Umbria con biglietti d’ingresso ridotti a chi esibirà un titolo di acquisto Eurochocolate.

Tra gli incontri, alle 14 una special guest la chef Loretta Fanella e alle 15.30 alla Sala della Vaccara, il convegno “Il cioccolato: alimento buono che fa bene”.

Sofia Coletti