La magia dello “Schiaccianoci“ illumina Spoleto. Grande danza con il Balletto Nazionale della Romania

Il Natale di Spoleto si illumina con la grande danza. Domani alle 21, nell’ambito del cartellone delle feste varato dal Comune, il “Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania”, uno dei corpi di ballo più famosi al mondo, porta in scena al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti “Lo Schiaccianoci” (nella foto), spettacolo tratto dalla celeberrima fiaba di Natale di Hoffmann con le musiche di Cajkovskij su libretto di Marius Petipa: amore, sogno e fantasia per uno dei balletti più affascinanti della storia della danza classica. Per le sue caratteristiche di favola a lieto fine e per la vicenda pervasa da un’atmosfera fatata di festa, “Lo Schiaccianoci“ è diventato un balletto che ammalia i bambini e incanta i grandi: una fiaba fatta di dolciumi, soldatini, albero di natale, fiocchi di neve e fiori che danzano, topi cattivi, prodigi, principe azzurro e fatina che è diventata lo spettacolo più rappresentato nel mondo durante le festività natalizie.

Al Teatro Nuovo Menotti si vedrà con l’incanto delle coreografie e dei costumi del Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania, ad oggi uno dei migliori balletti internazionali. Il repertorio include alcuni classici del patrimonio artistico-musicale come Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci, La Bella Addormentata, Cenerentola, Biancaneve, Giselle, Don Chisciotte, Carmen, Coppelia e tanti altri. Le rappresentazioni della Compagnia del Teatro, che si basano sulle grandi tradizioni del balletto classico, sono state seguite da milioni di spettatori soprattutto in Italia, Germania, Svizzera, Africa, Cina, Taiwan, Giappone. lo spettacolo di domani rientra nel tour nazionale della storica compagnia, che sarà ospite nei più importanti teatri italiani. Biglietti in prevendita on line e punti vendita di Ticket Italia, informazioni al 334.1891173