"La Lucky Wind Trevi cede alla Angelini Cesena: 1-3 in Serie B1 femminile"

LUCKY WIND TREVI

1

ANGELINI CESENA

3

(23-25, 29-31, 27-25, 25-18)

TREVI: Corradetti 26, Casareale 12, Gresta 10, Danaila 9, Kraja 5, Di Arcangelo 1, Natalizia (L), Della Giovampaola 1, Tizi, Mariano. N.E. – Pioli, Sirci. All. Piero Camiolo.

CESENA: Benazzi 28, Caniato 17, Guardigli 13, Pinali 11, Morolli 6, Vecchi 3, Calisesi (L1), Besteghi 1, Conficconi 1, Bellini. N.E. – Fabbri, Kiera, Tamborrino (L2). All. Cristiano Lucchi.

Arbitri: Marianna Santoniccolo e Vieri Santin.

TREVI - Ancora una sconfitta in serie B1 femminile per la Lucky Wind Trevi che tiene testa ad un’avversaria più quotata. Le biancoazzurre cedono per tre ad uno ed escono dal campo a mani vuote, con il rammarico di aver avuto le loro opportunità contro la Angelini Cesena. In avvio le ospiti vanno avanti ma vengono riprese (17-17) l’ulteriore strappo è ricucito (23-23), il colpo di reni è delle romagnole. Alla ripresa le padrone di casa accusano il colpo (2-9), comincia una lenta progressione che si compie sul finale (22-22), ai vantaggi manca il guizzo ed è due a zero. Nel terzo parziale cambiano assetto le trevane (13-13), per la prima volta riescono a mettere il naso avanti ma torna l’equilibrio (24-24), stavolta la stoccata è biancoazzurra e le distanze sono accorciate. Il quarto periodo resta in bilico sino al 13-13, le cesenati continuano ad incidere mentre le umbre crollano e vengono sconfitte. A.A.